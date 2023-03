AEX hoger van start gegaan, onder aanvoering Shell en ASMI

De banken hebben een probleem dat ze zelf veroorzaakt hebben .

Betalingen via apps;

Het verschuiven van geld gaat supersnel en de bank komt op heel korte tijd in de problemen .

Jp Morgan zegt dat geleend geld bij UBSte weinig is .

Er zouden nog kleinere banken in Amerika in de problemen kunnen komen

Een dik pluspunt is dat grote jongen een kleinere bank ondersteund hebben .

De banken moeten meer open zijn in doen en laten .

Dus het vertrouwen is nog niet hersteld maar we zullen het beste verhopen .

Krijgen de burger nu meer op hun spaarrekening met de verhoging .

Zie hier duidelijk een complot onder de banken .

Waar blijft de regulator ?