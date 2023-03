'Fusie DSM loopt vertraging op door Indiase toezichthouder' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) De fusie tussen DSM en Firmenich loopt verdere vertraging op door mededingingszorgen bij de Indiase toezichthouder. Dit merkte analist Virginie Boucher-Ferte van Deutsche Bank vrijdag op. Beide partijen moesten meer informatie indienen bij deze toezichthouder en hebben dat op donderdag gedaan, zo zei Boucher-Ferte. Hoewel het nieuws de koers op korte termijn niet bepaald zal steunen, gezien het de afronding van de deal en de aankondiging van een strategie-update naar achter schuift, blijft Deutsche Bank positief over het nieuwe DSM. De bank ziet een significante verbetering van de kwaliteit van de portefeuille dankzij de fusie met Firmenich, en acht een sterke dubbelcijferige winstgroei vanaf 2024 mogelijk. Deutsche Bank handhaafde dan ook het koopadvies met een koersdoel van 162,00 euro op DSM. Het aandeel sloot donderdag op 115,95 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.