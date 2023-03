Sif ziet jaarresultaten aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in 2022 de resultaten zien aantrekken. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de Roermondse funderingsspecialist.

"In 2022 rondden we onze investeringsplannen voor de uitbreiding van onze productiefaciliteiten af", aldus CEO Fred van Beers, "om in te spelen op het momentum in de offshore windindustrie en om klaar te zijn voor de volgende groeifase."

Op een productie van 169 kiloton, een daling van 1,2 procent op jaarbasis, boekte Sif een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 130,5 miljoen euro. Dat was 114,2 miljoen euro een jaar eerder.

Verder boekte Sif een aangepaste EBITDA van 41,8 miljoen euro, 6,1 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst daalde wel, van 11,6 naar 7,2 miljoen euro.

Het orderboek voor 2023 is gevuld voor 221 kiloton en voor 2024 en daarna voor 441 kiloton, waarbij over 70 kiloton nog exclusief wordt onderhandeld. In totaal lag het orderboek daarmee 53 procent hoger dan een jaar eerder. "De projecten in het orderboek kunnen we alleen realiseren in onze uitgebreide productiefaciliteiten", aldus Sif.

In februari liet het bedrijf weten 328 miljoen euro te investeren in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles.

Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar.

Vanwege de afspraken die zijn gemaakt met de kredietverstrekkers voor de uitbreiding in Rotterdam, mag Sif geen dividend uitkeren over 2022.

Sif verwacht in 2025 een EBITDA van minimaal 135 miljoen euro en van ten minste 160 miljoen euro in 2026 en daarna. Voor dit jaar rekent de funderingsspecialist op een stabiele EBITDA in vergelijking tot 2022.

Aan het einde van 2022 had Sif 89,8 miljoen euro in kas.