Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, nadat een aantal grote Amerikaanse banken een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar heeft gegeven aan First Republic Bank.

IG voorziet een openingswinst van 56 punten voor de Duitse DAX en een plus van 43 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 50 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

De Europese beurzen vonden 's ochtends al steun in het nieuws dat Credit Suisse 50 miljard frank zal lenen van de Zwitserse centrale bank.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit." Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

De middaghandel stond in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting gingen de belangrijkste rentes met 50 basispunten omhoog.

De centrale bank liet daarmee zien dat het niet bezorgd is door de recente problemen bij onder meer Credit Suisse, oordeelden marktkenners.

"Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten", legde marktstrateeg Altaf Kassam van State Street uit. "Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem verspreid vanuit de VS naar Zwitserland."

In de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde werd duidelijk dat de ECB zich voorlopig niet wil vastleggen op toekomstige renteverhogingen, hoewel die er vermoedelijk wel zullen komen.

"Als ons basisscenario uitkomt, dan hebben we nog veel werk te verzetten", zei Lagarde, doelend op de huidige inflatieverwachtingen. Die ramingen zijn wel van voor de recente bankencrisis, benadrukte de ECB-voorzitter.

De ECB ziet momenteel geen tekenen van een liquiditeitscrisis, maar staat klaar om in te grijpen indien dit nodig is, zei Lagarde verder. "De banksector is nu sterker dan in 2008."

Econoom Carsten Brzeski van ING oordeelde dat de boodschap van Lagarde duidelijk was, zonder zich vast te leggen. Omdat zowel de algemene inflatie als de kerninflatie in 2025 dicht bij de doelstelling van de ECB uitkomen, zou de centrale bank soepeler kunnen worden en kunnen wijzen op een vertraging van het tempo en de omvang van verdere renteverhogingen, aldus Brzeski.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen lijkt de markt er in toenemende mate op te rekenen dat de rentes niet verder zullen worden verhoogd.

"Dat klinkt mooi, maar het impliceert dat de financiële voorwaarden zodanig zijn, dat ze de groei laag zullen houden, wat leidt tot sterke desinflatie. Of dat de financiële onrust zal aanhouden, waardoor de ECB prijs- en financiële stabiliteit niet zal kunnen scheiden. Verdere marktvolatiliteit is dan ook niet uitgesloten", aldus Van Leenders.

Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel Credit Suisse herstelde donderdag met een stijging van 19 procent.

Bankaandelen elders veerden ook op na de donkerrode woensdag. ING won 2 procent, BNP Paribas steeg ruim een procent, Commerzbank sloot licht hoger en UniCredit won meer dan 2,5 procent.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van ruim 5 procent. E.ON won 4,5 procent. Vonovia was een van de weinige dalers in de DAX en verloor rond de 4,5 procent. Deutsche Bank leverde ruim een procent in.

In Parijs zaten luxemerken als Kering, LVMH en Hermes in de lift, met winsten van 2,5 tot circa 4,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield behoorde tot het handjevol dalers in de CAC 40, met een min van ruim een procent.

Euro STOXX 50 4.124,07 (+2,2%)

STOXX Europe 600 441,64 (+1,2%)

DAX 14.967,10 (+1,6%)

CAC 40 7.025,72 (+2,0%)

FTSE 100 7.410,03 (+0,9%)

SMI 10.719,10 (+1,9%)

AEX 727,06 (+1,5%)

BEL 20 3.652,55 (+0,6%)

FTSE MIB 25.918,76 (+1,4%)

IBEX 35 8.890,20 (+1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een verdeelde opening tegemoet, na donderdag hoger te zijn geëindigd. Beleggers in New York reageerden opgelucht op het nieuws dat 11 grote Amerikaanse banken het noodlijdende First Republic Bank een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar geven.

De steun "weerspiegelt het vertrouwen in First Republic en in banken van elke omvang", zeiden de banken in een gezamenlijke verklaring. "Het toont een algemene inzet om banken te helpen hun klanten en gemeenschappen van dienst te zijn."

Daarnaast werd bekend dat de Zwitserse centrale bank een megalening aan Credit Suisse, ook in de VS genoteerd, verstrekt.

Verder was er aandacht voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. "Nu de ECB de rente met 50 basispunten heeft verhoogd, is de kans groot dat de Fed [volgende week] hetzelfde gaat doen", aldus chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets,

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week sterker is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde van 212.000 naar 192.000, terwijl de markt rekende op 205.000 nieuwe aanvragen.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in februari op maandbasis gestegen met 13,8 procent, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen toenam met 9,8 procent.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in maart nauwelijks verbeterd. De zogeheten Philly Fed index steeg van -24,3 naar -23,2 punten.

De importprijzen daalden in februari op maandbasis met 0,1 procent, terwijl de exportprijzen met 0,2 procent stegen.

Een vat WTI-olie werd donderdag een procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,573 procent.

Bedrijfsnieuws

Western Alliance Bancorp sloot ruim 14 procent hoger terwijl First Republic Bank 10 procent won. JPMorgan steeg 2 procent en Morgan Stanley ruim anderhalf procent. De Amerikaanse notering van Credit Suisse daalde licht.

Adobe won 6 procent, nadat de softwaremaker een beter dan verwachte omzet boekte en de vooruitzichten verhoogde.

Proterra verloor liefst 54 procent, nadat de specialist in elektrificatie waarschuwde aan het einde van het eerste kwartaal mogelijk niet genoeg liquiditeit te hebben.

UiPath steeg meer dan 17 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Snap won dik 7 procent, nu er steeds meer druk wordt uitgeoefend op ByteDance om de Amerikaanse tak van TikTok af te stoten. Als TikTok niet wordt afgestoten, kan de app voor korte filmpjes worden verboden in de Verenigde Staten.



S&P 500 index 3.960,28 (+1,8%)

Dow Jones index 32.246,55 (+1,2%)

Nasdaq Composite 11.717,28 (+2,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vanochtend over de brede linie hoger.

Nikkei 225 27.313,65 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.267,98 (+1,3%)

Hang Seng 19.518,53 (+1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0646. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0615.

USD/JPY Yen 133,01

EUR/USD Euro 1,0646

EUR/JPY Yen 141,60

MACRO-AGENDA:

11:00 Inflatie - Februari def. (eur)

11:00 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (eur)

11:00 Handelsbalans - Februari (eur)

14:15 Industriële productie - Februari (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart vlpg (VS)

15:00 Leidende indicatoren - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten