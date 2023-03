Grote Amerikaanse banken helpen First Republic

(ABM FN-Dow Jones) De grootste banken in de VS, waaronder JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo helpen het noodlijdende First Republic Bank met een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar. Dit maakten de banken donderdagavond bekend, nadat The Wall Street Journal dit eerder op de dag al meldde.

De steun "weerspiegelt het vertrouwen in First Republic en in banken van elke omvang", zeiden de banken in een gezamenlijke verklaring. "Het toont een algemene inzet om banken te helpen hun klanten en gemeenschappen van dienst te zijn."

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo dragen elk voor 5 miljard dollar aan niet-verzekerde deposito's bij. Goldman Sachs en Morgan Stanley leggen 2,5 miljard dollar in en BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist en U.S. Bank elk 1 miljard dollar.

First Republic's aandelen zijn deze week tot nog toe zo'n 64 procent van hun waarde kwijtgeraakt. Donderdag stijgt het aandeel 11 procent.

