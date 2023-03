Olieprijs veert op

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag voor het eerst in drie dagen gestegen. Bij een settlement van 68,35 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder.

"De risicobereidheid keerde terug op Wall Street na berichten over inspanningen om de noodlijdende bankaandelen te helpen", zag Edward Moya van Oanda.

Toch zijn "de wereldwijde recessierisico's nog nooit zo groot geweest en dat is slecht nieuws voor de vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie", aldus Moya.

Volgens de analist zullen de rentebewegingen en vooruitzichten van de Fed en andere centrale banken de komende weken en maanden nauwlettend in de gaten worden gehouden door oliebeleggers.

Analisten van Tudor Pickering verwachten dat het olieaanbod later dit jaar mogelijk krapper wordt, terwijl de vraag in China sneller toeneemt en de vraag in het Oeso-gebied stabiel blijft. Op dit moment houden de oliemarkten evenwel een slag om de arm, onder meer door de wekelijkse vraagtrends in de VS die een verzwakking suggereren en een zwakker dan verwachte vraag in Europa.

Een ander element dat de olieprijzen steun zou kunnen bieden is de OPEC die samen met zijn bondgenoten de productie verlaagt of de VS die olie op gaat kopen om zijn strategische voorraden aan te vullen, volgens marktkenners.