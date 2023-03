FL Entertainment dieper in de rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) FL Entertainment is het afgelopen boekjaar dieper in de rode cijfers gedoken, maar boekte een hogere omzet. Dit bleek donderdag nabeurs uit de jaarcijfers van de producent van online content en aanbieder van een online platform voor sportweddenschappen. CEO François Riahi sprak van een uitstekend jaar, waarbij het concern snelle vooruitgang heeft geboekt in overeenstemming met de strategie die het bij zijn beursgang in 2022 presenteerde. Het concern stelt een dividend voor van 0,36 euro per aandeel. FL Entertainment boekte in 2022 een aangepaste EBITDA van 670,2 miljoen euro, in vergelijking met 609,3 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 81,1 miljoen euro, tegen een verlies van 73,4 miljoen euro. Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 306,7 miljoen euro, tegenover 282,5 miljoen euro in 2021. De omzet steeg van 3,5 miljard euro naar ruim 4,0 miljard euro. De aangepaste vrije kasstroom kwam uit op 554,7 miljoen euro, tegen 497,5 miljoen euro. Outlook Voor 2023 voorziet het concern een omzetgroei van circa 5 procent bij de contentdivisie en een dubbelcijferige groei bij de divisie sportweddenschappen. Het concern voorziet een aangepaste EBITDA van circa 710 miljoen euro en een dividenduitbetalingsratio van ten minste 33,33 procent van het aangepaste nettoresultaat. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News