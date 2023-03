Europese beurzen blij met dovish ECB en lening Credit Suisse

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 441,64 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,6 procent op 14.967,10 punten. De Franse CAC 40 steeg 2,0 procent bij een stand van 7.025,72 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent hoger op 7.410,03 punten.

De Europese beurzen vonden vanochtend al steun in het nieuws dat Credit Suisse 50 miljard frank zal lenen van de Zwitserse centrale bank.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit." Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

De middaghandel stond in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting gingen de belangrijkste rentes met 50 basispunten omhoog.

De centrale bank liet daarmee zien dat het niet bezorgd is door de recente problemen bij onder meer Credit Suisse, oordeelden marktkenners.

"Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten", legde marktstrateeg Altaf Kassam van State Street uit. "Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem verspreid vanuit de VS naar Zwitserland."

In de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde werd duidelijk dat de ECB zich voorlopig niet wil vastleggen op toekomstige renteverhogingen, hoewel die er vermoedelijk wel zullen komen.

"Als ons basisscenario uitkomt, dan hebben we nog veel werk te verzetten", zei Lagarde, doelend op de huidige inflatieverwachtingen. Die ramingen zijn wel van voor de recente bankencrisis, benadrukte de ECB-voorzitter.

De ECB ziet momenteel geen tekenen van een liquiditeitscrisis, maar staat klaar om in te grijpen indien dit nodig is, zei Lagarde verder. "De banksector is nu sterker dan in 2008."

Econoom Carsten Brzeski van ING oordeelde dat de boodschap van Lagarde duidelijk was, zonder zich vast te leggen. Omdat zowel de algemene inflatie als de kerninflatie in 2025 dicht bij de doelstelling van de ECB uitkomen, zou de centrale bank soepeler kunnen worden en kunnen wijzen op een vertraging van het tempo en de omvang van verdere renteverhogingen, aldus Brzeski.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen lijkt de markt er in toenemende mate op te rekenen dat de rentes niet verder zullen worden verhoogd.

"Dat klinkt mooi, maar het impliceert dat de financiële voorwaarden zodanig zijn, dat ze de groei laag zullen houden, wat leidt tot sterke desinflatie. Of dat de financiële onrust zal aanhouden, waardoor de ECB prijs- en financiële stabiliteit niet zal kunnen scheiden. Verdere marktvolatiliteit is dan ook niet uitgesloten", aldus Van Leenders.

De euro/dollar noteerde voorafgaand aan het rentebesluit rond 1,0600, daalde er kort na even tot rond 1,0560 en handelde rond het Europese slot op 1,0619. De Europese obligatierentes stegen en WTI-olie werd een half procent duurder.

Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel Credit Suisse herstelde donderdag met een stijging van 19 procent.

Bankaandelen elders veerden ook op na de donkerrode woensdag. ING won 2 procent, BNP Paribas steeg ruim een procent, Commerzbank sloot licht hoger en UniCredit won meer dan 2,5 procent.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van ruim 5 procent. E.ON won 4,5 procent. Vonovia was een van de weinige dalers in de DAX en verloor rond de 4,5 procent. Deutsche Bank leverde ruim een procent in.

In Parijs zaten luxemerken als Kering, LVMH en Hermes in de lift, met winsten van 2,5 tot circa 4,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield behoorde tot het handjevol dalers in de CAC 40, met een min van ruim een procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa kleurden de Amerikaanse beurzen duidelijk groen.