ECB legt toekomstig rentepad niet vast

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank houdt rekening met verdere renteverhogingen, maar kan gezien de huidige marktturbulentie niet bepalen wat het toekomstige rentepad zal zijn. Dit was de boodschap van voorzitter Christine Lagarde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit. "Als ons basisscenario uitkomt, dan hebben we nog veel werk te verzetten", zei Lagarde wel, doelend op de huidige inflatieverwachtingen. Die ramingen zijn wel van voor de recente bankencrisis, benadrukte de ECB-voorzitter. De kerninflatie komt met 4,6 procent in 2023 hoger uit dan de verwachting van 4,2 procent in december, terwijl de algemene inflatieverwachtingen lager liggen dan drie maanden geleden. "Zolang de onderliggende inflatie stijgt, moeten we de inflatie blijven aanpakken", aldus Lagarde. "We moeten de bevestiging krijgen dat we dichterbij ons inflatiedoel komen", vulde zij aan. De ECB ziet wel iets van een verbetering in de kerninflatie, "maar nog niet zoveel", aldus Lagarde. De centrale bank zal bij zijn toekomstige rentebesluiten vooral rekening houden met de ontwikkeling van de inflatie en blijft dus afhankelijk van inkomende data, benadrukte de ECB-voorzitter. Verder zal de centrale bank geen afweging maken tussen prijsstabiliteit en financiële stabiliteit bij het uitvoeren van zijn monetaire beleid. "We pakken beide apart aan", aldus Lagarde. De ECB ziet momenteel geen tekenen van een liquiditeitscrisis, maar staat klaar om in te grijpen indien dit nodig is, zei Lagarde verder. "De banksector is nu sterker dan in 2008", volgens de voorzitter van de ECB. De ECB verhoogde de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten. Er werd niet gesproken over andere opties, volgens Lagarde. Een grote meerderheid ging akkoord met het besluit, terwijl 3 of 4 bestuursleden wel wat meer tijd wilden om te kijken hoe de bankensituatie zich zou ontwikkelen, zei de voorzitter. Econoom Carsten Brzeski van ING oordeelde dat de boodschap van Lagarde duidelijk was, zonder zich vast te leggen. Volgens de econoom zal de ECB zich de komende tijd vermoedelijk meer dovish opstellen, "nu de laatste inflatieprognoses lager uitvallen dan de ramingen van december." Omdat zowel de algemene inflatie als de kerninflatie in 2025 dicht bij de doelstelling van de ECB uitkomen, zou de centrale bank soepeler kunnen worden en kunnen wijzen op een vertraging van het tempo en de omvang van verdere renteverhogingen, aldus Brzeski. Econoom Katharine Neiss van PGIM Fixed Income vond de ECB donderdag ook vrij dovish, "door de nadruk te leggen op de afhankelijkheid van macrodata en door niet langer aan te dringen op opeenvolgende renteverhogingen." "Dit zet de deur open voor de mogelijkheid dat deze renteverhoging wel eens de laatste zou kunnen zijn - althans voorlopig", aldus Neiss. De euro/dollar is na de persconferentie van Lagarde wel licht gestegen, naar 1,0605. De Europese obligatierentes liepen ook op. Bron: ABM Financial News

