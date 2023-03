'ECB wil markt niet verontrusten' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd en laat daarmee zien dat het niet bezorgd is door de recente problemen bij onder meer Credit Suisse, oordelen marktkenners. "Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten", legt marktstrateeg Altaf Kassam van State Street uit. "Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem verspreid vanuit de VS naar Zwitserland, terwijl de onaangename, verrassende stijgingen in de inflatiecijfers eerder dit jaar de haviken sterkte - 50 basispunten leek dus gepast", meent de marktkenner. Wel lijkt de ECB de markten enigszins tegemoet te komen, door de guidance van meer renteverhogingen voorlopig op te schorten, "ten behoeve van een data-afhankelijke benadering waarbij de aanpak per vergadering wordt bekeken", volgens Kassam. "Nu de ECB de rente met 50 basispunten heeft verhoogd, is de kans groot dat de Fed hetzelfde gaat doen", denkt chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, die wel wijst op potentieel besmettingsgevaar voor banken, waardoor beleggers bezorgd blijven en de euro/dollar volgens de marktkenner zeer volatiel blijft. De euro/dollar noteerde na het rentebesluit even op 1,0560 maar is inmiddels weer hersteld tot 1,0595. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.