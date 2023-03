ABN AMRO schat overnameprijs Ordina op 5,30 euro per aandeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina is bij een overname 5,30 euro per aandeel waard. Dit schatten analisten van ABN AMRO Oddo donderdag in een rapport naar aanleiding van de overname-interesse die Ordina woensdagmiddag meldde. De bank gaat uit van een overnamepremie van 35 procent. ABN AMRO zei niet verrast te zijn over de interesse in Ordina. De bank noemde het IT-bedrijf fundamenteel solide, wat nog niet volledig in de waardering tot uitdrukking komt. Het aandeel Ordina noteert volgens de analisten tegen een korting van 25 tot 30 procent ten opzichte van sectorenoten. ABN AMRO merkte op dat er tenminste twee bieders in beeld zijn, waaronder vermoedelijk aandeelhouder Teslin, dat circa 15 procent van de aandelen Ordina in handen heeft, en een Europese IT-er, die nog weinig activiteiten in de Benelux heeft. ABN AMRO Oddo heeft een Outperform advies voor het aandeel Ordina met een koersdoel van 5,10 euro. Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een groen Damrak 1,5 procent hoger op 4,65 euro. Bron: ABM Financial News

