Scherpe stijging AEX voorzien na ingrijpen Zwitserse centrale bank

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een groene opening, nadat de Zwitserse centrale bank vannacht bekend maakte een miljardenlening te hebben gegeven aan Credit Suisse.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een koerswinst van 1,5 procent. Woensdag sloot de AEX juist nog bijna drie procent lager op een slotstand van 716,47 punten, terwijl de Midkap zelfs 4,6 procent prijs gaf.

Europese aandelen stonden woensdag sterk onder druk, vanwege zorgen over een mogelijk faillissement van Credit Suisse. Het aandeel van de Zwitserse bank daalde gedurende de handelsdag aanvankelijk met 30 procent. Voorzitter Ammar al-Khudairy van grootaandeelhouder Saudi National Bank gooide olie op het vuur door te zeggen geen geld meer in de bank te willen steken.

"Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen overheerst de angst dat de problemen zich als een olievlek gaan verspreiden", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Vannacht maakte de Zwitserse centrale bank bekend te hebben ingegrepen door Credit Suisse een lening te verstrekken van omgerekend bijna 51 miljard euro. De omvang van de lening moet rekeninghouders geruststellen en de bank in rustiger vaarwater brengen.

Op Wall Street daalde de koers van First Republic Bank woensdagavond ruim 21 procent, nadat het aandeel dinsdag nog 27 procent hoger sloot, herstellend van grote verliezen op maandag. Western Alliance Bancorp steeg daarentegen met 8,3 procent, na dinsdag ook al 14,0 procent te zijn gestegen.

Goldman Sachs stelde woensdag de verwachte Amerikaanse economische groei in 2023 met 0,3 procentpunt neerwaarts bij naar 1,2 procent. De zakenbank voorziet dat de onrust in de bankensector zal leiden tot een terugval in de kredietverlening, waardoor de groei wordt aangetast.

In New York sloot techbeurs Nasdaq woensdag fractioneel in het groen, terwijl hoofdgraadmeter S&P 500 met 0,7 procent in het rood sloot.

Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag. Analisten rekenen erop dat de Europese Centrale Bank zal reageren op de stress in de bankensector.

"Eerst dacht ik dat de ECB nog de rente met 50 basispunten zou blijven verhogen, maar dat denk ik nu niet meer. Dit is nu belangrijker", zei beleggingsstrateeg Jeroen Blokland van True Insights Research woensdag tegen ABM Financial News.

In Azië noteert de Hang Seng index in Hongkong vanochtend twee procent lager, terwijl de beurs in Sydney anderhalf procent prijs geeft. De KOSPI index in Seoel, met veel beursgenoteerde halfgeleiders, koerst slechts nipt in het rood.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast krap een half procent hoger, nadat de future woensdag nog ruim vijf procent prijs gaf op 67,71 dollar per vat. Oliebeleggers reageerden met de daling op de plotselinge ontstane onzekerheid in de financiële sector en de risico’s daarvan op de mondiale economische groei.

Bedrijfsnieuws

Pharming Group heeft ondanks een iets hogere omzet de winst met dubbele cijfers zien dalen in 2022. Verder zei Pharming op schema te blijven voor een oordeel van de Amerikaanse FDA over Leniolisib op 29 maart. Pharming bevestigde tot slot dat het volledige toegang heeft tot haar banktegoeden bij SVB.



Air France-KLM betaalde de laatste 2,5 miljard euro van een door de Franse staat gegarandeerde banklening terug.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 3.891,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 31.874,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.434,05 punten.