Credit Suisse leent bij centrale bank en koopt obligaties op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft aangekondigd 50 miljard Zwitserse frank te willen lenen van de Zwitserse nationale bank en met dat geld obligaties te kopen van zijn operationele bankentiteit voor 3 miljard frank. Dat maakte de Zwitserse bank die de afgelopen dagen onder vuur lag, donderdag vroeg bekend. De 50 miljard frank bestaat uit een gedekte lening en een liquiditeitslijn voor de korte termijn, geheel gedekt door bezittingen van de bank die van goede kwaliteit zijn. Credit Suisse kondigde ook aan tien niet-achtergestelde obligaties die in dollars noteren te willen opkopen voor een bedrag van in totaal 2,5 miljard dollar, en vier obligaties in euro's voor 500 miljoen euro. "Deze transacties […] stellen ons in staat om ons voordeel te doen van de huidige handelsniveaus om schuld tegen aantrekkelijke prijzen terug te kopen", aldus de bank. Omdat de waarde van deze obligaties door de onrust over de soliditeit van de bank sterk is gedaald, boekt Credit Suisse een aanzienlijke boekwinst door de obligaties tegen de huidige koers terug te kopen. Zo versterkt de bank zijn eigen vermogen, terwijl de balans kleiner wordt. CEO Ulrich Körner noemde de aankondigingen "beslissende stappen" om Credit Suisse te versterken. De bank wees verder op zijn kernkapitaalratio van 14,1 procent per eind vorig jaar en zijn liquiditeitsdekking van 150 procent per 14 maart. De 39 miljard franken aan gedekte lening van de centrale bank zullen die liquiditeit per direct versterken. Bovendien is Credit Suisse "conservatief gepositioneerd tegenover renterisico's." De Zwitserse bank meldde woensdag al dat er steun beschikbaar was van de centrale bank, die Credit Suisse zo nodig van liquiditeit zou voorzien. De centrale bank en toezichthouder FINMA benadrukten gisterenavond dat de problemen bij bepaalde Amerikaanse banken geen direct risico zijn voor de Zwitserse financiële markt. Het aandeel Credit Suisse daalde woensdag 24 procent, vooral nadat de grootste aandeelhouder Saudi National Bank voor Bloomberg liet weten geen extra geld meer te willen stoppen in de Zwitserse bank. De Amerikaanse notering van Credit Suisse sloot 14 procent lager en in de handel nabeurs stijgt het aandeel 5,6 procent. Bron: ABM Financial News

