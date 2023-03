Update: Meer omzet maar minder winst voor Pharming

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft ondanks een iets hogere omzet de winst met dubbele cijfers zien dalen in 2022. Dit bleek donderdag uit cijfers van het biotechbedrijf.

Verder zei Pharming op schema te blijven voor een oordeel van de Amerikaanse FDA over leniolisib op 29 maart.

"Ter voorbereiding [...] en ter vergroting van het succes voor ons komende tweede product op de markt, is Pharming aan het eind van het derde kwartaal van 2022 gestart aanzienlijk te investeren in haar commerciële infrastructuur, zowel in de VS als in Europa", zei CEO Sijmen de Vries in een toelichting.

Bij groen licht kan de commerciële lancering in het tweede kwartaal van 2023 van start. "We kunnen [na goedkeuring] binnen enkele weken lanceren, het fysieke product ligt er al en we hebben voorraden", aldus de topman.

Pharming verwacht een positief CHMP-advies voor leniolisib in het tweede halfjaar van 2023. Twee maanden later zou het middel dan op de markt kunnen worden gebracht.

Kort daarna is Pharming van plan om een ECDRP-aanvraag in te dienen voor leniolisib bij de Britse MHRA. Goedkeuring wordt enkele maanden later verwacht.

Tegen ABM Financial News benadrukte CEO De Vries dat leniolisib commercieel "veel belangrijker" wordt dan ruconest.

Resultaten

De inkomsten stegen in 2022 dankzij een hogere verkoop van ruconest met 3 procent naar bijna 206 miljoen dollar. Zowel de prijzen als de volume stegen, aldus Pharming. In een toelichting gaf De Vries aan dat het vooral hogere prijzen waren die de omzet stuwden. En dat zal in 2023 vermoedelijk weer het geval zijn.

"Ruconest blijft een sterke pijler, met kasstroom waaruit we kunnen financieren", aldus de CEO.

De brutowinst nam met 6 procent toe en het bedrijfsresultaat steeg met 34 procent naar ruim 18 miljoen dollar.

De nettowinst daalde echter met 14 procent van 16 naar minder dan 14 miljoen dollar. "De daling werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de bedrijfskosten, als gevolg van de groei van de onderneming, investeringen in Pharmings pijplijn, afnemende wisselkoerswinsten en afschrijvingen op de geannuleerde downstream productiefaciliteit", aldus Pharming.

Outlook

Voor 2023 verwacht Pharming een lage enkelcijferige groei van de jaarinkomsten uit ruconest, "met verwachte schommelingen per kwartaal".

Pharming bevestigde tot slot dat het volledige toegang heeft tot haar banktegoeden.

Eind 2022 had Pharming net geen 209 miljoen dollar in kas. Pharming zoekt ook nog altijd naar een aanvulling op ruconest en leniolisib. "Een intensieve activiteit."

Er ligt een voorkeur voor licentiëting in plaats van een overname, aldus De Vries, en dan van een middel tegen zeldzame ziektes in een 'mid of late stadium' waarvoor al een 'clinical proof of concept' is en alleen de laatste studie nog moet worden gedaan.

Update: om meer informatie en toelichting CEO toe te voegen.