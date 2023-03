Zwitserse centrale bank bereid om Credit Suisse te helpen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SNB

(ABM FN-Dow Jones) De in problemen geraakte Zwitserse bank Credit Suisse kan rekenen op de steun van zijn centrale bank. Dit bleek woensdag uit een mededeling van de SNB. Indien nodig zal de SNB Credit Suisse van liquiditeit voorzien. Het aandeel Credit Suisse daalde woensdag 24 procent, vooral na uitspraken van aandeelhouder Saudi National Bank op Bloomberg dat het geen extra geld meer wil stoppen in de Zwitserse bank. Door zich achter Credit Suisse te scharen, hopen SNB en de Zwitserse toezichthouder Finma de onrust te kunnen wegnemen. De twee benadrukken woensdagavond dat de problemen van bepaalde Amerikaanse banken geen direct risico zijn voor de Zwitserse financiële markt. "Credit Suisse voldoet aan zijn kapitaal- en liquiditeitseisen die gelden voor systeembanken", aldus de twee. "Indien nodig zal SNB Credit Suisse van liquiditeit voorzien." Finma voegde toe "in nauw contact" te staan met Credit Suisse en toegang te hebben tot alle noodzakelijke informatie. De Amerikaanse notering van Credit Suisse sloot 14 procent lager en in de handel nabeurs stijgt het aandeel 8 procent. Bron: ABM Financial News

