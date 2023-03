Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege de zorgen dat de problemen in de Amerikaanse en Europese bankensector de kans op een recessie versterken. Daarmee zette de markt de neerwaartse trend van een dag eerder voort, waarbij de Amerikaanse benchmark [woensdag] onder het niveau van 70 dollar per vat zakte en het laagste tussentijdse niveau sinds december 2021 bereikte. De problemen in de banksector hebben de vrees versterkt dat agressieve monetaire verkrapping door de Federal Reserve en andere centrale banken de weg heeft geëffend voor een scherpe economische neergang. De Zwitserse bankreus Credit Suisse zag woensdag zijn aandelen dalen tot een nieuw laagterecord, waardoor de Europese bankensector onder druk kwam te staan, dagen nadat twee geldschieters in de VS instortten. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag at de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 10 maart zijn gestegen met 1,6 miljoen vaten tot 480,1 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 2,1 miljoen vaten tot 236,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,5 miljoen vaten tot 119,7 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 88,2 procent. Dat was een week eerder 86,0 procent. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald met 100.000 vaten, terwijl de benzinevoorraden daalden met 1,2 miljoen vaten en de distillaten met 600.000 vaten. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,2 procent lager op 67,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

