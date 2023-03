Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,4 procent tot 3.863,37 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 31.632,86 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent lager op 11.331,70 punten.

De aandelenkoersen dalen vanwege de aanhoudende zorgen over de bankensector in zowel de VS als Europa, hoewel de markt voor staatsobligaties minder volatiel is, wat zou wijzen op minder onzekerheid over wat de Federal Reserve volgende week zal gaan doen.

Op voorwaarde dat er geen verrassingen zijn verwacht de markt dat de Federal Reserve volgende week de rente zal verhogen met 25 basispunten.

Deutsche Bank zei dat investeerders terugkomen op hun voorspellingen dat de Amerikaanse centrale bank een pas op de plaats zou maken met zijn renteverhogingen, niet in de laatste plaats omdat de Amerikaanse inflatie nog steeds zeer hoog is ondanks een lichte vertraging.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in februari op maandbasis met 0,4 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,0 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 6,5 procent. De marktindex steeg van 201,5 naar 214,5.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in februari op maandbasis gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 4,6 procent.

De detailhandelsverkopen zijn in februari op maandbasis gedaald met 0,4 procent, terwijl ze op jaarbasis stegen met 5,4 procent.

De index van de NY Federal Reserve voor de industrie in de regio New York is in maart weer gedaald. De index daalde van -5,8 naar -24,6.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in januari op maandbasis gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 11,1 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart gestegen. De NAHB-huizenindex steeg van 42 in februari naar 44 in maart.

De euro/dollar noteerde op 1,0556. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0539 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0732 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 5,6 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen woningbouwdata, de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index en de importprijzen.

Bedrijfsnieuws

First Republic Bank daalde bijna 19,0 procent, nadat het aandeel dinsdag 27 procent hoger sloot, herstellend van de grote verliezen op maandag. Eerder woensdag leek het aandeel nog hoger te zullen openen.

Western Alliance Bancorp steeg daarentegen 9,0 procent, na dinsdag ook al 14,0 procent te zijn gestegen.

Guess waarschuwde voor een onverwacht kwartaalverlies. Het aandeel noteerde 7,2 procent lager.

Huizenbouwer Lennar overtrof de verwachtingen met zijn omzet en winst in het afgelopen kwartaal. Het aandeel verloor 0,4 procent.