Europese beurzen eindigen fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag fors lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,9 procent tot 436,45 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 3,3 procent op 14.735,26 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 3,6 procent op 6.885,71 punten. De Britse FTSE 100 sloot 3,8 procent lager op 7.344,45 punten. Europese aandelen stonden woensdag sterk onder druk, vanwege zorgen over een mogelijk faillissement van Credit Suisse. Het aandeel van de Zwitserse bank daalde meer dan 24,0 procent. Voorzitter Axel Lehmann zei woensdag dat het kapitaal en de balans van de bank sterk zijn en dat "het alle hens aan dek is" om de problemen aan te pakken. Inmiddels kijkt de mark ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank morgen. Analisten vrezen dat de ECB en de Zwitserse centrale bank mogelijk moeten ingrijpen als de problemen rondom Credit Suisse aanhouden. "Eerst dacht ik dat de ECB nog de rente met 50 basispunten zou blijven verhogen, maar dat denk ik nu niet meer. Dit is nu belangrijker", zei beleggingsstrateeg Jeroen Blokland van True Insights Research woensdag tegen ABM Financial News.



Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in januari op maandbasis is gestegen met 0,7 procent en met 0,9 procent op jaarbasis. De Franse consumentenprijzen zijn in februari harder gestegen dan een maand eerder. De prijzen stegen op jaarbasis met 6,3 procent, tegen 6,0 procent in januari. De euro/dollar noteerde op 1,0542. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0731 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0732 op de borden. De problemen in de Europese bankensector wegen op de euro en de dollar geldt als een 'veilige haven'. Olie werd woensdag maar liefst 6 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws De Duitse autobouwer BMW verwacht voor de komende jaren een stijging van de verkoop van elektrische auto's, terwijl voor het lopende boekjaar een winststijging wordt voorzien. Het aandeel daalde 1,0 procent. Energiebedrijf E.ON wil tot en met 2027 33 miljard euro investeren in de energietransitie. Het aandeel won 0,5 procent. Hennes & Mauritz heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 de omzet op jaarbasis zien stijgen. Het aandeel noteerde desondanks 8,5 procent lager. In Parijs waren Sanofi en Orange de enige stijgers met winsten tot 0,9 procent. Société Générale verloor 12,2 procent, BNP Paribas daalde 10,1 procent en Crédit Agricole noteerde 5,2 procent lager. En in Frankfurt daalde Deutsche Bank 9,3. In Amsterdam werd ING bijna 10 procent goedkoper en in Brussel daalde KBC 5 procent. Porsche steeg 5,6 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,7 procent lager op 3.852,48 punten. De Dow Jones index daalde 2,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

