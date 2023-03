AEX sluit diep in het rood Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink lager gesloten door aanhoudende zorgen over een nieuwe bankencrisis na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Vooral aandelen van banken en verzekeraars gingen hard onderuit, aangevoerd door de Zwitserse bank Credit Suisse, waar beleggers het hardst van wegrenden. Het aandeel eindigde bijna een kwart lager. De AEX sloot 2,9 procent lager op 716,47 punten. De AMX daalde zelfs met 4,6 procent. "Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen overheerst de angst dat de problemen zich als een olievlek gaat verspreiden", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Als het nog een dag of twee zo doorgaat, zal ook de SNB of de ECB iets moeten doen om de markt gerust te stellen", vulde beleggingsstrateeg Jeroen Blokland van True Insights Research aan. “Eerst dacht ik dat de ECB nog de rente met 50 basispunten zou blijven verhogen, maar dat denk ik nu niet meer. Dit is nu belangrijker", aldus Blokland. Dinsdag leken de beurzen juist te herstellen van de paniek, maar woensdag ging het dus weer hard omlaag. Het muntpaar euro/dollar ging hard onderuit en stond op 1,0537, terwijl dit een dag eerder nog meer dan 1,07 was. De olieprijs daalde met meer dan 7 procent. Stijgers en dalers De financials gingen hard onderuit in de AEX. Aegon daalde 7,7 procent en ING zelfs 9,6 procent. Shell leverde ook bijna 8 procent in. Stijgers waren Adyen met een plus van 1,5 procent en KPN met een kleine koerswinst. In de AMX won handelshuis Flow Traders 2,8 procent, profiterend van de marktonrust. De andere aandelen in de Midkap-index daalden, en de meeste zeer fors. Air France-KLM verloor 8,6 procent en ABN AMRO bijna 10 procent. Onder de kleinere aandelen won Ordina 8 procent, nadat het IT-bedrijf meldde door verschillende potentiële kopers te zijn benaderd. Azerion daalde 8,6 procent en Majorel gaf 10 procent prijs, ondanks een herhaling van het koopadvies door UBS. Het lokaal genoteerde Cabka won bijna 6 procent na publicatie van de jaarcijfers. Cabka boekte in 2022 een recordomzet, maar de winst halveerde ook ruimschoots. Wall Street Aan het einde van de Europese handelsdag noteerden de Amerikaanse beurzen ook in het rood. De breed samengestelde S&P 500 index verloor 1,7 procent, terwijl de Nasdaq het verlies beperkte tot 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

