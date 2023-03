Beursblik: ECB en SNB mogelijk gedwongen tot ingrijpen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De problemen bij de Zwitserse bank Credit Suisse zijn niet nieuw en van heel andere aard dan die bij Silicon Valley Bank, maar centrale banken in Zwitserland en Europa zullen waarschijnlijk toch moeten optreden als de marktpaniek aanhoudt.

"Als de markt de kans krijgt om te panikeren, dan gebeurt dat", zei beleggingsstrateeg Jeroen Blokland van True Insights Research woensdag tegen ABM Financial News.

Wat er bij Silicon Valley Bank gebeurde, is dat de bank de spaargelden van zijn klanten investeerde in geldmarktfondsen, die een hoge rente boden van 3 procent, dankzij de sterk gestegen marktrentes. Intussen bieden banken zelf nog maar een spaarrente aan van zo'n 0,5 procent. "Dat gat was vrij groot geworden", zei Albert Jellema van Deaandeelhouder.nl.

Hij verwees naar ING, dat vorig jaar opeens een half miljard meer aan rentebaten kon rapporteren, omdat de hogere rente niet werd doorgegeven aan spaarders.

Omdat bedrijven geen spaarrente kregen, maakte dit het gemakkelijker voor ze om het geld weg te halen en zelf in geldmarktfondsen te steken. Silicon Valley Bank had een groot deel van de spaartegoeden belegd in obligaties die minder waard waren geworden, en moest die met verlies verkopen toen klanten hun geld weghaalden bij de bank.

Bij Banken als ABN AMRO en ING is het percentage van de deposito's dat in obligaties is belegd veel kleiner, respectievelijk zo'n 15 tot 10 procent, aldus Albert Jellema, verwijzend naar een rapport van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan.

Wat er bij Silicon Valley Bank gebeurde, hoeft bij de Zwitserse bank Credit Suisse niet te gebeuren, volgens Blokland, omdat de problemen daar heel anders van aard zijn. Toch ging woensdag de koers van Credit Suisse verder omlaag, waardoor deze bank in de problemen kan komen. Hierdoor trok de bank ook de aandelen van Nederlandse en Belgische banken en verzekeraars mee omlaag.

De problemen die Credit Suisse dwingen om te reorganiseren, zagen beleggers al lang aankomen en wie zijn risico's niet had afgedekt, heeft zitten slapen volgens Blokland. Maar als de Europese bankensector onder druk komt te staan, is het gemakkelijk om de aandelen Credit Suisse in te ruilen voor een andere naam die deze problemen niet heeft.

En als dan een grote belegger op het verkeerde moment roept dat hij geen geld meer in Credit Suisse zal steken, zoals woensdag gebeurde, omdat hij dan aan andere regelgeving moet voldoen, dan kan dit net het verkeerde signaal zijn. En uiteindelijk kan elke bank in problemen komen als mensen hun geld er weghalen.

Daarom voorziet Blokland dat de Zwitserse Nationale Bank en mogelijk ook de Europese Centrale Bank zullen moeten ingrijpen om de markt gerust te stellen. "Als dit nog twee dagen zo doorgaat... Eerst dacht ik dat de ECB nog de rente met 50 basispunten zou blijven verhogen, maar dat denk ik nu niet meer. Dit is nu belangrijker", aldus Blokland.