Beursblik: interesse in Ordina geen verrassing

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Het is geen verrassing dat verschillende partijen interesse hebben getoond in een overname van Ordina. Dit zegt analist Henk Veerman van zakenbank Kempen woensdag tegen ABM Financial News. "Wij zagen Ordina altijd al als een overnamekandidaat gezien de relatief goedkope waardering tegenover sectorgenoten, en de specialisatie die ze hebben uitgebouwd in key sectoren binnen de Benelux", aldus Veerman. Hoewel de analist al langer positief over Ordina is, vindt hij wel dat "de acquisitie die het bedrijf wil doen in Portugal een relatief hoog risico met zich meebrengt." Het aandeel Ordina stijgt woensdagmiddag, op een donkerrode beurs, ruim 8 procent. Bron: ABM Financial News

