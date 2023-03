Lennar laat beter dan verwacht kwartaal zien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lennar heeft een beter eerste kwartaal achter de rug dan vooraf werd verwacht. Dit bleek dinsdagavond nabeurs uit cijfers van de Amerikaanse huizenbouwer. De omzet van de bouwer kwam afgelopen kwartaal, dat eindigde op 28 februari, uit op 6,5 miljard dollar tegen 6,2 miljard dollar een jaar eerder. De verwachting lag op 5,9 miljard dollar. Het aantal opleveringen steeg met 9 procent naar 13.659 huizen. De brutomarge daalde met 570 basispunten naar 21,2 procent. Lennar zei de verkoopprijzen van zijn huizen te hebben verlaagd om annuleringen te voorkomen. Daarbij meldde Lennar dat het aantal opdrachten afgelopen kwartaal met 10 procent daalde op jaarbasis. De orderportefeuille nam met 29 procent af tot 19.403 te bouwen huizen. Het operationeel resultaat kwam uit op 907 miljoen dollar tegen 1,1 miljard dollar over het eerste kwartaal een jaar eerder De nettowinst bedroeg 597 miljoen dollar tegen bijna 504 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,12 dollar, waar de markt vooraf rekende op 1,55 dollar. Een jaar eerder lag deze post nog op 2,70 dollar. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal verwacht het bedrijf uit Miami 16.000 tot 17.000 opdrachten om nieuwe huizen te bouwen. Verder denkt het 15.000 tot 16.000 huizen te kunnen opleveren. Voor het gehele boekjaar ligt de verwachte oplevering op 62.000 tot 63.000 huizen. De brutomarge zal dit kwartaal naar verwachting uitkomen op 21,0 tot 21,5 procent.

Het aandeel Lennar noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

