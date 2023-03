Update: UBS overweegt overname Credit Suisse - media

(ABM FN-Dow Jones) UBS is in gesprek om Credit Suisse geheel of gedeeltelijk over te nemen maar wordt mogelijk afgetroefd door BlackRock. Dit meldde de Financial Times zaterdag op basis van ingewijden.

De Amerikaanse investeringsgigant evalueert een aantal opties en werkt samen met andere investeerders, volgens de bronnen. BlackRock zou kunnen besluiten om alleen op delen van Credit Suisse te bieden.

BlackRock heeft zijn voornemen kenbaar gemaakt aan de Zwitserse bank, dat vergevorderde gesprekken voert met UBS die kunnen resulteren in een volledige of gedeeltelijke combinatie.

Er is geen garantie dat BlackRock Credit Suisse daadwerkelijk zal overnemen. Een eventuele deal zou ook te maken krijgen met aanzienlijke regelgevende obstakels in Europa en de VS, volgens de krant.

Eerder meldde Financial Times al dat de raden van bestuur van UBS en Credit Suisse dit weekend bijeenkomen. Zwitserse toezichthouders ondersteunen de gesprekken in een poging om het vertrouwen in de banksector van het land te vergroten, aldus de krant.

Het doel is om uiterlijk maandag met een oplossing te komen, hoewel een potentiële deal nog kan sneuvelen, zei de Financial Times vrijdagavond.

Afgelopen week kreeg Credit Suisse een reddingslijn van 50 miljard frank van de Zwitserse centrale bank in een poging om de druk op de bank te verlichten.

De Amerikaanse notering van Credit Suisse schoot vrijdag nabeurs meer dan 7 procent omhoog, nadat de aandelen tijdens de reguliere handelsdag met 7 procent waren gedaald.

