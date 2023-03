Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een nerveus ogende markt, waarbij er zorgen zijn over de staat van de financiële sector.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 2,0 procent op 439,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,4 procent naar 14.875,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 2,5 procent met een stand van 6.959,39 punten. De Britse FTSE daalde 1,9 procent naar 7.491,30 punten.

De Europese financiële sector staat vanochtend flink onder druk vanwege de problemen van SVB. "Het was eigenlijk al een gegeven dat ook Europese banken tegen problemen zouden lopen en vandaag gaat de aandacht naar Credit Suisse", zo merkte analist Naeem Aslam van Zaye Capital op.

Volgens Aslam maken beleggers zich zorgen het mogelijk omvallen van Credit Suisse, wijzend op het koersverlies voor het aandeel vanochtend van ruim zeventien procent. "En over hoe groot de crisis zal zijn als dit daadwerkelijk gebeurt." Aslam merkte op dat bij diverse Europese banken, waaronder BNP, de beurshandel al is stilgelegd vanwege de forse verliezen. "Dit creëert alleen maar meer chaos", aldus de analist.

Frank Vranken, hoofdstrateeg van Edmond de Rothschild in Europa, stelt dat de ECB geen reden heeft om haar basisrente niet te verhogen. De centrale bank zou uiteindelijk kunnen kiezen voor een verhoging met 25 basispunten in plaats van 50 basispunten, vanwege de bankencrisis in de VS. Maar volgens Vranken zou de centrale bank zich aan de beloofde 50 basispunten moeten houden.



Analisten verwachten dat de Federal Reserve als gevolg van de huidige onrust, wat minder hard op de rem zal trappen. Cindy Beaulieu van Conning denkt dat de Fed er volgende week een kwart procentpunt bijdoet op de beleidsrente. "Ze doen alles om het vertrouwen in de markt snel te herstellen en zitten nu in een zeer moeilijk parket. Als ze de rente niet verhogen, zal men zich afvragen of dit betekent dat de bankensituatie zo ernstig is dat de rente niet meer omhoog kan."

Goldman Sachs verwacht zelfs dat de Fed een pauze inlast in de renteverhogingen. "We denken dat centrale bankiers zich zorgen maken dat een nieuwe renteverhoging contraproductief werkt in de poging om het financiële systeem weer op orde te krijgen", aldus analisten van de bank.

De Franse inflatie kwam in februari op jaarbasis in een tweede meting met 6,3 procent nog iets hoger uit dan de 6,2 procent die in een voorlopige meting werd gemeld en viel ook hoger uit dan de 6,0 procent in januari.

De industriële productie van de eurozone liep zowel op maand- als op jaarbasis meer op dan verwacht, terwijl de daling in december werd bijgesteld van een eerder gemelde 1,1 procent naar een afname van 1,3 procent op maandbasis, zo bleek vanochtend.

Olie noteerde woensdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 71,44 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 77,61 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0642. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0734 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0739 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Duitse autobouwer BMW verwacht voor de komende jaren een stijging van de verkoop van elektrische auto's, terwijl voor het lopende boekjaar een winststijging wordt voorzien. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager.

Energiebedrijf E.ON wil tot en met 2027 33 miljard euro investeren in de energietransitie. De koers van het aandeel won 0,4 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 de omzet op jaarbasis zien stijgen. De koers van het aandeel gaf 7,5 procent aan waarde prijs.

In Parijs noteerden twee aandelenkoersen in het groen, in Frankfurt waren dat er zes, onder aanvoering van dat van Porsche dat 5,6 procent won.

In Parijs noteerden dertien aandelen een koersverlies van meer dan 3 procent. De koers van het aandeel Société Générale leed een verlies van 8,4 procent.

In Frankfurt lieten twaalf aandelen in de DAX een koersverlies van meer dan 3 procent zien en ook hier waren financials de kop van Jut.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,7 procent in het rood.

De S&P500-index sloot dinsdag 1,7 procent hoger op 3.920,56 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 2,1 procent tot 11.428,15 punten en de Dow Jones-index eindigde 1,1 procent hoger op 32.155,40 punten.