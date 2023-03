Beurzen zakken verder weg: AEX ruim 2% in de min

quote: tinybolus schreef op 15 maart 2023 11:49: Laten we idd met zijn allen in de paniekstand schieten, dat helpt de situatie verder in de hand.

De banken wereld is gebouwd op vertrouwen. Vertrouwen komt te voet en gaat ter paard zoals ze zeggen.Kortom, de inherente risico's van de financiële wereld zitten zo in elkaar dat paniek de situatie altijd in de hand zal werken. Voeg dit samen met een aanhoudend hoge kern inflatie en de zachte landing wordt met de dag moeilijker uitvoerbaar.Met inmiddels ruim 600 miljard aan unrealized losses van lang lopende bonds is vertrouwen het geen wat de banken wereld op de been houdt. Je kunt er voor kiezen het niet in de hand te werken maar als bedrijf heb je de verplichting om risico te meiden. Kortom een morele verplichting je geld daar te plaatsen waar het "veilig" is. Persoonlijk zou ik dit geen paniek noemen maar de enige logische zet. Ben je de eerste die dit doet is er niets aan de hand. Wanneer je de laatste bent is je geld weg.Kortom je geld op een plek bewaren waar risico's zitten is een risico zonder rendement. Waarom zou je als bedrijf je geld nu niet verplaatsen van CS naar Bank of Amarica ect. Hoe ga je dat verantwoorden aan je aandeelhouders nadat de bank is omgevallen? Dit is geen paniek maar logica.