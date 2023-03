Valuta: grillig patroon voor euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nipt onder de 1,07 dollar, nadat de Europese munt eerder nog richting de 1,0740 dollar ging. De valutamarkt is vandaag in afwachting van de Amerikaanse detailhandelsverkopen en vooral producentenprijzen over februari, maar toch vooral van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag.

"Wij kijken vooral naar de producentenprijzen, met de consumentenprijzen van dinsdag in het achterhoofd", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Voor de ECB is onze verwachting dat de centrale bank morgen kiest voor een verhoging met 50 basispunten", aldus Mevissen.

De Franse inflatie kwam in februari op jaarbasis in een tweede meting met 6,3 procent nog iets hoger uit dan de 6,2 procent die in een voorlopige meting werd gemeld en viel ook hoger uit dan de 6,0 procent in januari.

De industriële productie van de eurozone liep zowel op maand- als op jaarbasis meer op dan verwacht, terwijl de daling in december werd bijgesteld van een eerder gemelde 1,1 procent naar een afname van 1,3 procent op maandbasis, zo bleek vanochtend.

De Amerikaanse producentenprijzen lopen naar verwachting op maandbasis met 0,3 procent op tegen een stijging met 0,7 procent in januari. Voor de kerncijfers wordt rekening gehouden met een stijging van 0,4 procent tegen 0,5 procent op maandbasis over januari.

De detailhandelsverkopen zijn naar verwachting met 0,4 procent op maandbasis gedaald. Over januari was er sprake van een stijging met 3,0 procent ten opzichte van december 2022.