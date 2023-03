AEX zakt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte woensdag gedurende de ochtend toch weer weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,1 procent tot 729,12 punten.

"Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen overheerst de angst dat [de problemen rond SVB] zich als een olievlek gaat verspreiden", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Dat moet nog worden bezien en waarschijnlijk zal het zover niet komen, maar dat de onrust in de markt toeneemt is wel duidelijk."

Na forse koersdalingen op vrijdag en maandag, schoten beurzen wereldwijd om dinsdag omhoog, om vanochtend weer een stap terug te doen. "Overal lijken ineens kansen en gevaren te liggen, waardoor men vaak de verkeerde keuzes maakt of verstijfd en juist niks durft te doen", aldus Bouhmidi.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx lijkt de AEX op te veren vanaf het 200-daags gemiddelde en is de stierenmarkt nog steeds intact. "Maar vooral de zone rond de 735 punten blijft belangrijk. Een duidelijke terugkeer hierboven kan een verdere rally uitlokken", aldus Blekemolen.

Analisten verwachten dat de Federal Reserve als gevolg van de huidige onrust, wat minder hard op de rem zal trappen, en dat geeft wat steun aan de beurzen. Cindy Beaulieu van Conning denkt dat de Fed er volgende week een kwart procentpunt bijdoet op de beleidsrente. "Ze doen alles om het vertrouwen in de markt snel te herstellen en zitten nu in een zeer moeilijk parket. Als ze de rente niet verhogen, zal men zich afvragen of dit betekent dat de bankensituatie zo ernstig is dat de rente niet meer omhoog kan."

Goldman Sachs verwacht zelfs dat de Fed een pauze inlast in de renteverhogingen. "We denken dat centrale bankiers zich zorgen maken dat een nieuwe renteverhoging contraproductief werkt in de poging om het financiële systeem weer op orde te krijgen", aldus analisten van de bank.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0676. De olieprijzen stegen tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen wonnen de defensieve waarden KPN en RELX krap een procent. Financials bungelden opnieuw onderaan in de AEX met verliezen van circa vier procent voor Aegon en ING. Shell leverde drie procent in, nadat de olieprijs onder druk stond.

In de AMX won Vopak ruim een procent. Just Eat verloor vier procent, net als ABN AMRO.

Onder de kleinere aandelen won Fastned krap drie procent. Fastned heeft de eerste Europese aanbesteding voor verzorgingsplaatsen met enkel elektrische snelladers langs de E17 bij Gent gewonnen. Financiële details werden woensdag niet gedeeld.

Majorel gaf bijna zeven procent prijs, ondanks een herhaling van het koopadvies door UBS.

Het lokaal genoteerde Cabka won bijna 9 procent na publicatie van de jaarcijfers. Cabka boekte in 2022 een recordomzet, maar de winst halveerde ook ruimschoots.