Omzet Inditex schiet tekort

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht lager zien uitvallen dan verwacht, terwijl het dividend voor boekjaar 2022 wel werd verhoogd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis. In het afgelopen vierde kwartaal, dat eindigde op 31 januari, boekte Inditex een omzet van 9,51 miljard euro tegen 8,39 miljard euro een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 9,65 miljard euro. In heel 2022 boekte Inditex een omzet van 32,57 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog 27,72 miljard euro. Het EBIT-resultaat steeg op jaarbasis van 4,28 naar 5,52 miljard euro, terwijl de nettowinst aantrok tot 4,13 miljard euro. De operationele marge steeg van 15,5 naar 16,9 procent. De brutomarge stond met 57,0 procent wel licht onder druk. Inditex liet weten het nieuwe jaar goed te zijn gestart met een omzetgroei in de eerste twee weken van 17,5 procent, aangepast voor wisselkoerseffecten en het vertrek uit Rusland en Oekraïne. Het modehuis wil investeren om de totale winkelruimte op te schroeven, terwijl de brutomarges stabiel moeten blijven. Inditex wil over boekjaar 2022 een dividend uitkeren van 1,20 euro per aandeel. Dat is 29 procent meer dan het dividend over 2021. Bron: ABM Financial News

