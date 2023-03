BMW verwacht sterke verkoopstijging elektrische auto’s Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse autobouwer BMW verwacht voor de komende jaren een stijging van de verkoop van elektrische auto's, terwijl voor het lopende boekjaar een winststijging wordt voorzien. Dit meldde BMW woensdag op de jaarvergadering. Voor de komende jaren wordt een verkoopstijging van elektrische auto's voorzien met een hoog dubbelcijferig percentage. In 2024 verwacht de fabrikant dat 20 procent van de verkochte auto's op elektriciteit rijdt, in 2025 is dat aandeel naar verwachting gestegen naar een kwart en in 2026 naar circa een derde. Deze groeiverwachting geldt voor alle modellen van BMW samen. In 2022 verkocht BMW 215.000 elektrische auto's. BMW stelt een dividend voor van 8,50 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

