Kredietbeoordelaar Moody's positiever over NN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kredietbeoordelaar Moody's is positiever geworden over NN Group en verhoogde de rating voor de Nederlandse verzekeraar van Baa1 naar A3. Dit bleek uit een kredietrapport van Moody's. Daarnaast werd door de kredietbeoordelaar de outlook verlaagd van positief naar stabiel, wat impliceert dat het kredietoordeel de komende periode vermoedelijk niet opnieuw zal worden aangepast. De kredietanalisten wezen op de "versterkte" marktpositie van NN en de diversificatie van de activiteiten en daarmee ook van de winst in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld door de overname van Vivat Schadeverzekeringen. Ook vinden de analisten dat NN de kapitaalniveaus hoog weet te houden, ondanks de volatiele financiële markten. Dit wordt onderstreept door de solvabiliteitsratio van 197 procent aan het einde van 2022. Moody's wees op de daling van het operationeel resultaat van NN in 2022 naar 1,7 miljard euro, maar benadrukte ook dat de combined ratio steeg van 93,5 naar 95,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.