Meer omzet bij Hennes & Mauritz Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 de omzet op jaarbasis zien stijgen. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van het Zweedse modebedrijf. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 28 februari 2023, met 12 procent naar 54,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 4,9 miljard euro. In lokale valuta gemeten steeg de omzet met 3 procent. Zonder Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland mee te rekenen, steeg de omzet 16 procent en in lokale valuta met 7 procent. De definitieve kwartaalcijfers worden op 30 maart van dit jaar gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.