Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 325,00 naar 375,00 euro met een herhaling van het koopadvies. ASMI is de afgelopen jaren hard gegroeid, maar analist Robert Sanders denkt dat de kous daarmee nog niet af is. "Er zit nog veel aan te komen." Grote toonaangevende klanten hebben hun investeringsplannen al bepaald, en dat resulteert voor ASMI in nog meer groei, aldus Sanders, die wijst op de kansen voor ALD en epitaxy. Het aandeel ASMI sloot dinsdag op 315,00 euro. Bron: ABM Financial News

