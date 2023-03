Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 1,4 procent hoger op 737,52 punten.

De Europese beurzen zullen het bij opening rustig aan doen, waarbij beleggers in de ban blijven van Amerikaanse inflatiecijfers en van zorgen over de stabiliteit van het financiële systeem. De combinatie van macrocijfers en het sentiment op de financiële markten maakt mogelijk de weg vrij voor een beperktere renteverhoging door de Federal Reserve volgende week.

"We verwachten nu dat de Fed een pas op de plaats zal maken volgende week, omdat we denken dat centrale bankiers zich zorgen maken dat een nieuwe renteverhoging contraproductief werkt in de poging om het financiële systeem weer op orde te krijgen", aldus analisten van Goldman Sachs.

"Hoewel we van mening zijn dat er meer verkrappende maatregelen nodig zijn om de inflatie in te dammen, denken we dat de Fed momenteel volledig gefocust is op het stabiliseren van het financiële systeem."

De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 koerst nog steeds binnen een bandbreedte van 3.800 tot 4.200 punten, waarin het al vier maanden zit.

In tegenstelling tot Goldman Sachs denkt Cindy Beaulieu van Conning dat de Fed er volgende week nog wel een kwart procentpunt bijdoet op de beleidsrente. "Ze doen alles om het vertrouwen in de markt snel te herstellen en zitten nu in een zeer moeilijk parket. Als ze de rente niet verhogen, zal men zich afvragen of dit betekent dat de bankensituatie zo ernstig is dat de rente niet meer omhoog kan."

De euro/dollar noteerde op 1,0737. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0739 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0730 op de borden.

De dollar liep terug, nadat de risicobereidheid op de Aziatische beurzen weer de bovenhand kreeg. IG merkte op dat de Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag conform verwachting waren en het uitblijven van grote verrassingen biedt ruimte voor de Fed om het rustiger aan te doen met een verhoging van 25 basispunten, zo merkte IG op.

Het vooruitzicht op een minder havikachtige Fed zorgt er volgens IG voor dat er weer risicobereidheid is onder beleggers en daarmee dat de dollar aan kracht verliest. "Maar er zijn veel factoren die momenteel een rol spelen", zo stelden analisten van HYCM.

De milde inflatiecijfers en de bankencrisis leiden ertoe dat beleggers een lager renteniveau verwachten dan aanvankelijk gedacht en dat neemt de steun weg voor de dollar, aldus HYCM. "De teruglopende rentes op de obligatiemarkten verzwakken de dollar en kunnen op middellange termijn ervoor zorgen dat beleggers weer meer risico's durven te nemen, nu zij lagere rentes en een gunstig financieel klimaat voor de Amerikaanse markten verwachten."

Bank of America verwacht inmiddels dat de Fed bij de komende drie beleidsvergaderingen de rentes met 25 basispunten zal verhogen tot een niveau van 5,25 tot 5,5 procent in juni.

Olieprijs

De olieprijs is dinsdag sterk gedaald aan het einde van de handelsdag. Een april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,8 procent lager op 71,22 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het is de laagste stand sinds 9 december. De afgelopen vier maanden bewoog de olieprijs tussen 71 en 82 dollar.

De verkoopgolf was mogelijk deels in gang gezet door een beperkt koersherstel van de dollar dinsdag, nadat deze maandag excessief hard daalde op zorgen over een bankencrisis. De olieprijs beweegt meestal in de tegenovergestelde richting van de dollar.

Analisten zeiden dat het sombere sentiment bij oliehandelaren vooral wordt gedreven door zorgen over een zwakkere vraag in de Verenigde Staten en onzekerheid rond een economisch herstel in China. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs ruim een procent hoger. Cijfers over de Chinese economie lieten een duidelijk herstel zien in januari en februari.

Zhiwei Zhang, hoofdeconoom bij Pinpoint Asset Management, zei woensdag dat het binnenlandse herstel in China "goed op schema" ligt.

Bedrijfsnieuws

De raad van commissarissen van IMCD heeft Valerie Diele-Braun voorgedragen als opvolger van CEO Piet van der Slikke per januari 2024.

Flow Traders zal bij de aankomende jaarvergadering Karen Frank, Paul Hilgers en Delfin Rueda Arroyo voordragen als niet-uitvoerende bestuurders.

Fastned heeft de eerste Europese aanbesteding voor verzorgingsplaatsen met enkel elektrische snelladers langs de E17 bij Gent gewonnen. Financiële details werden woensdag niet gedeeld.

Cabka heeft in 2022 een recordomzet geboekt, maar de winst halveerde wel ruimschoots. Voor 2023 mikt Cabka op een hoge enkelcijferige omzetgroei en een herstel van de EBITDA-marges naar 13 tot 15 procent. Dit was in 2022 nog 11 procent.

Bij VEON is Joop Brakenhoff benoemd als nieuwe CFO en opvolger van Serkan Okandan, wiens driejarige contract afloopt en niet wordt verlengd.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 1,7 procent hoger op 3.920,56 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 2,1 procent tot 11.428,15 punten en de Dow Jones-index eindigde 1,1 procent hoger op 32.155,40 punten.