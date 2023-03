Update: Cabka boekt recordomzet maar ziet winst halveren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in 2022 een recordomzet geboekt, maar de winst halveerde wel ruimschoots. Dit meldde de producent van gerecyclede plastic pallets woensdag voorbeurs. In het afgelopen jaar kwam de omzet uit op 208,9 miljoen euro, een record en 23 procent meer dan de 170,0 miljoen euro een jaar eerder. De operationele EBITDA liep wel terug op jaarbasis, van 29,0 naar 22,5 miljoen euro. Deze daling had met name te maken met de snelle stijging van de energie- en grondstofprijzen, aldus Cabka. De prijzen werden door de fabrikant verhoogd, maar daar zat wel een vertraging in. Ook trokken de operationele kosten aan. De operationele nettowinst halveerde zelfs ruimschoots tot 1,5 miljoen euro. Cabka wees op kosten gerelateerd aan de beursgang van het bedrijf in Amsterdam, waardoor er onder de streep een verlies stond van 34 miljoen euro. Verder had Cabka afgelopen zomer te kampen met overstromingen in het Amerikaanse St. Louis, waardoor een faciliteit in Hazelwood tijdelijk gesloten moest worden. Hoewel Cabka snel handelde, kon het niet voorkomen dat de verplaatsing van de productie 3,3 miljoen euro aan extra kosten met zich meebracht. Niet alleen moest de productie worden verplaatst, ook gingen intern gerecyclede materialen verloren. Momenteel start Cabka de productie in Hazelwood geleidelijk weer op en de effecten van de overstroming moeten halverwege 2023 niet langer aan de orde zijn. Al met al had de overstroming een directe impact van 3,6 miljoen euro, zo deelde Cabka woensdag mee. Dat is na de ontvangst van 5,9 miljoen euro aan verzekeringsgeld. De schuld liep wel terug van 62,5 naar 44,6 miljoen euro, mede dankzij de opbrengsten uit de beursgang. Cabka wil een dividend uitkeren van 0,15 euro per aandeel. Outlook Voor 2023 mikt Cabka op een hoge enkelcijferige omzetgroei en een herstel van de EBITDA-marges naar 13 tot 15 procent. Dit was in 2022 nog 11 procent. Ook herhaalde Cabka de doelstellingen voor de middellange termijn. Update: om meer informatie over overstroming te geven. Bron: ABM Financial News

