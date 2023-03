E.ON zet 33 miljard euro apart voor energietransitie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Energiebedrijf E.ON wil tot en met 2027 33 miljard euro investeren in de energietransitie. Dit meldde het Duitse bedrijf woensdag. Daarmee wil de onderneming tegemoetkomen aan de criteria voor duurzaamheid en uitstoot schadelijke stoffen die zijn opgesteld door de Europese Unie. In 2022 boekte E.ON een nettowinst van 1,8 miljard euro, een afname van maar liefst 61 procent, terwijl de omzet met 50 procent steeg naar bijna 116 miljard euro. De aangepaste nettowinst steeg juist met 9 procent naar 2,7 miljard euro. En de aangepaste EBITDA steeg met 2 procent naar net geen 8,1 miljard euro. E.ON keert een dividend uit van 0,51 euro per aandeel, 2 cent meer dan over 2021. Het lopende boekjaar wordt door E.ON gezien als een 'crisisjaar'. Het energiebedrijf rekent op een aangepaste nettowinst van 2,3 tot 2,5 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 7,8 tot 8,0 miljard euro. Bron: ABM Financial News

