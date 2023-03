Fastned wint Belgische aanbesteding Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft de eerste Europese aanbesteding voor verzorgingsplaatsen met enkel elektrische snelladers langs de E17 bij Gent gewonnen. Dit meldde het snellaadbedrijf woensdag. Deze stations komen aan weerszijden van de snelweg en zullen elk 12 oplaadpunten bieden, evenals picknickplaatsen, speelplaatsen, sanitaire voorzieningen en winkels. Fastned wil in 2024 met de bouw beginnen. In België heeft Fastned momenteel 19 operationele snellaadstations en 24 locaties in ontwikkeling. "Dat we een van de belangrijkste tenders in Europa tot nu toe dit jaar hebben gewonnen, laat zien hoe Fastned keer op keer in staat is om belangrijke locaties te winnen om zo zijn netwerk verder uit te breiden. Elke nieuwe tender die we winnen, brengt ons dichter bij ons doel om tegen 2030 over een netwerk van 1.000 grote stations te beschikken", zei CEO Michiel Langezaal in een toelichting. Financiële details werden woensdag niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.