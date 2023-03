Nieuwe CEO voor IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van IMCD heeft Valerie Diele-Braun voorgedragen als opvolger van CEO Piet van der Slikke per januari 2024. Dit maakte de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten woensdag voorbeurs bekend. Diele-Braun is nu nog CEO van de fijnchemiebedrijf CABB Group. Ook is zij sinds juni 2020 lid van de raad van commissarissen van IMCD. Van der Slikke kondigde in december 2021 aan in 2024 met pensioen te gaan. Hij heeft aangegeven tot 1 april 2024 beschikbaar te zijn als adviseur, om de overgang soepel te laten verlopen. De benoeming van Diele-Braun staat geagendeerd op de jaarvergadering van 26 april aanstaande. Bron: ABM Financial News

