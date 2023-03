Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 3 punten voor de Duitse DAX, een min van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa eindigden dinsdag nog flink hoger.

De handelsdag draaide vooral om de inflatiedata uit de Verenigde Staten. Het Amerikaanse inflatiecijfer is dat in het licht van een dreigende bankencrisis nog belangrijker voor de markt.

Na het bankendrama van afgelopen dagen rekenen beleggers erop dat de Federal Reserve volgende week de rente slechts beperkt verhoogt, met maximaal 25 basispunten. Een week geleden werd nog rekening gehouden met 50 basispunten.

De consumentenprijzen in de VS stegen in februari conform de verwachting met 6,0 procent op jaarbasis, tegen 6,4 procent in januari. Ook de kerninflatie kwam met 5,5 procent uit zoals de markt vooraf had voorspeld.

"De vraag is nu wat dit cijfer betekent voor de Fed bij het rentebesluit volgende week. Niets doen is geen optie, maar 50 basispunten oogt wat robuust. Met deze cijfers in de hand lijkt de Fed met een verhoging van 25 basispunten veilig genoeg te zitten", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Volgende richtpunt voor de markten in Europa is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Ondanks de bankenmalaise van de afgelopen dagen rekent de markt op een renteverhoging van 50 basispunten.

Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen wisten dinsdag te herstellen, na de verliezen van een dag eerder. In Europa steeg Deutsche Bank ruim 4 procent, ING 1,7 procent en BNP Paribas meer dan 3 procent. De Amsterdamse betaalspecialist Adyen steeg zo'n 4 procent.

Vastgoed was dinsdag ook in trek. Unibail-Rodamco-Westfield steeg zo'n 3 procent in Parijs en WDP 4,5 procent in Brussel.

Credit Suisse heeft dinsdag het jaarrapport over 2022 gepubliceerd en bevestigde daarin voorlopige resultaten die in februari al verschenen, maar meldde ook tekortkomingen in de interne controlesysteem, vooral op het vlak van risicobeheer. Het aandeel verloor rond een procent.

Volkswagen heeft in 2022 meer winst weten te boeken dan een jaar eerder en zal de komende jaren fors investeren in elektrische auto’s. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent.

Euro STOXX 50 4.179,47 (+2,02%)

STOXX Europe 600 449,23 (+1,45%)

DAX 15.232,83 (+1,83%)

CAC 40 7.141,57 (+1,86%)

FTSE 100 7.637,11 (+1,17%)

SMI 10.716,72 (+0,80%)

AEX 737,52 (+1,41%)

BEL 20 3.728,72 (+1,88%)

FTSE MIB 26.800,98 (+2,36%)

IBEX 35 9.159,00 (+2,23%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag, net als Europa, verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag met winst, nadat beleggers hun zenuwen bedwongen na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.

Sommigen beleggers speculeren dat de Federal Reserve Bank voorzichtiger zal worden met renteverhogingen, na het debacle met de bank voor startups uit Californië en de sluiting van Signature Bank en Silvergate Capital.

Goldman Sachs voorspelt dat de Fed volgende de rente niet verhoogt, omdat dit inspanningen om het financiële systeem te verstevigen teniet zo du. "We denken dat de beleidsmakers bij de Fed voorlopig de prioriteit zullen leggen bij de financiële stabiliteit."

Een deel van de beleggers denkt dat de stress op de financiële markten binnen de perken kan blijven, zodat de Federal Reserve zich kan blijven richten op inflatiebestrijding.

Aandelen van banken, die maandag hard onderuit gingen, herstelden sterk en hielpen de S&P500-index zo aan winst. First Republic Bank werd zelfs 56 procent meer waard. ook KeyCorp, Zions Bancorp en Charles Schwab zagen de koersen sterk opveren.

Een belangrijk inflatiecijfer stelde kennelijk ook gerust. De inflatie van de consumentenprijzen daalde van 6,4 procent in januari naar 6,0 procent in februari. Het was de achtste maand op rij waarin de inflatie afkoelde en dit was conform verwachtingen.

Cindy Beaulieu van Conning denkt de Fed er volgende week nog wel een kwart procentpunt bijdoet op de beleidsrente. "Ze zitten in een zeer netelig parket. Als ze de rente niet verhogen, kan men zich afvragen of de bankensituatie zo ernstig is dat de rente niet meer omhoog kan."

Op macro-economisch vlak werd eerder dinsdag al bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in februari licht is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 90,3 in januari naar 90,9 afgelopen maand.



De olieprijs ging aan het slot van de handelsdag onderuit. Een april-future West Texas Intermediate werd 5 procent minder waard.



Bedrijfsnieuws



De banken First Republic Bank en Western Alliance Bancorp gingen maandag hard onderuit maar stegen dinsdag 27 procent en 14 procent.

United Airlines daalde 5 procent. De nieuwe cao kan een verlies in het eerste kwartaal opleveren, maar de omzet zal iets hoger dan eerder verwacht zijn, meldde het luchtvaartbedrijf.

Ook Delta Air Lines rekent op een verlies in het eerste kwartaal. Het aandeel bewoog nauwelijks.

Meta kondigde een ontslagronde van nog eens 10.000 banen aan. Het moederbedrijf van Facebook werd 7 procent meer waard.

Softwarebedrijf GitLab kwam maandag nabeurs met een teleurstellende outlook. Het aandeel daalde 24 procent.

Apollo Global Management wil chemiebedrijf Univar Solutions overnemen voor 8,1 miljard dollar. Dit bevestigde Univar, nadat The Wall Street Journal de deal aankondigde. Het aandeel Univar sloot 12 procent hoger.

S&P 500 index 3.919,29 (+1,65%)

Dow Jones index 32.155,40 (+1,06%)

Nasdaq Composite 11.428,15 (+2,14%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger, nadat Chinese macrocijfers in januari en februari een duidelijke verbetering lieten zien van de industriële productie en de detailhandelsverkopen. Wel waren de cijfers iets minder sterk dan analisten vooraf hadden verwacht.

Nikkei 225 27.114,67 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.264,93 (+0,6%)

Hang Seng 19.486,66 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0737. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0739 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0730 op de borden.

USD/JPY Yen 134,61

EUR/USD Euro 1,0737

EUR/JPY Yen 144,54

MACRO-AGENDA:

04:00 Detailhandelsverkopen - Januari/Februari (Chi)

04:00 Industriële productie - Januari/Februari (Chi)

08:45 Inflatie - Februari (Fra)

11:00 Industriële productie - Januari (eur)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 Empire State index - Maart (VS)

15:00 Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

21:00 Adobe - Cijfers eerste kwartaal (VS)