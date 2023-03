Amerikaanse beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met winst gesloten, nadat beleggers hun zenuwen in bedwang kregen na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. De S&P500-index sloot 1,7 procent hoger op 3.920,56 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 2,1 procent tot 11.428,15 punten en de Dow Jones-index eindigde 1,1 procent hoger op 32.155,40 punten. Sommigen beleggers speculeerden dat de Federal Reserve Bank voorzichtiger zal worden met renteverhogingen, na het debacle met de bank voor startups uit Californië, de sluiting van Signature Bank en van Silvergate Capital. Goldman Sachs voorspelt bijvoorbeeld dat de Fed volgende de rente niet verhoogt, omdat dit inspanningen om het financiële systeem te verstevigen teniet zo du. "We denken dat de beleidsmakers bij de Fed voorlopig de prioriteit zullen leggen bij de financiële stabiliteit." Tegelijkertijd verwacht een deel van de beleggers dat de stress op de financiële markten binnen de perken kan blijven, zodat de Federal Reserve zich kan blijven richten op inflatiebestrijding. Aandelen van banken, die maandag hard onderuit gingen, herstelden sterk en hielpen de S&P500-index zo aan winst. First Republic Bank werd zelfs 56 procent meer waard. ook KeyCorp, Zions Bancorp en Charles Schwab zagen de koersen sterk opveren. "De beweging in regionale banken waren zeker zorgwekkend, maar op dit moment lijkt het beperkt tot een handvol unieke namen", zei Michael Sheldon van RDM Financial. Al kunnen er nog wel nieuwe schokken volgen, denkt hij. Een belangrijk inflatiecijfer stelde kennelijk ook gerust. De inflatie van de consumentenprijzen daalde van 6,4 procent in januari naar 6,0 procent in februari. Het was de achtste maand op rij waarin de inflatie afkoelde en dit was conform verwachtingen. Cindy Beaulieu van Conning denkt de Fed er volgende week nog wel een kwart procentpunt bijdoet op de beleidsrente. "Ze zittenin een zeer netelig parket. Als ze de rente niet verhogen, kan men zich afvragen of de bankensituatie zo ernstig is dat de rente niet meer omhoog kan." Op macro-economisch vlak werd eerder dinsdag al bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in februari licht is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 90,3 in januari naar 90,9 afgelopen maand.



De olieprijs ging aan het slot van de handelsdag onderuit. Een april-future West Texas Intermediate werd 5 procent minder waard op 71,22 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 77,2 dollar werd betaald, een daling van 4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0739. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0783 op de borden.



Bedrijfsnieuws



De banken First Republic Bank en Western Alliance Bancorp gingen maandag hard onderuit maar stegen dinsdag 27 procent en 14 procent. United Airlines daalde 5 procent. De nieuwe cao kan een verlies in het eerste kwartaal opleveren, maar de omzet zal iets hoger dan eerder verwacht zijn, meldde het luchtvaartbedrijf. Ook Delta Air Lines rekent op een verlies in het eerste kwartaal. Het aandeel bewoog nauwelijks. Meta kondigde een ontslagronde van nog eens 10.000 banen aan. Het moederbedrijf van Facebook werd 7 procent meer waard. Softwarebedrijf GitLab kwam maandag nabeurs met een teleurstellende outlook. Het aandeel daalde 24 procent. Apollo Global Management wil chemiebedrijf Univar Solutions overnemen voor 8,1 miljard dollar. Dit bevestigde Univar, nadat The Wall Street Journal de deal aankondigde. Het aandeel Univar sloot 12 procent hoger. Bron: ABM Financial News

