Olieprijs onderuit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gedaald aan het einde van de handelsdag. Een april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,8 procent lager op 71,22 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was de laagste stand sinds 9 december. De afgelopen vier maanden bewoog de olieprijs tussen 71 en 82 dollar. De verkoopgolf was mogelijk deels in gang gezet door een beperkt koersherstel van de dollar dinsdag, nadat deze maandag excessief hard daalde op zorgen over een bankencrisis. De olieprijs beweegt meestal in de tegenovergestelde richting van de dollar. Analisten zeiden dat het sombere sentiment bij oliehandelaren vooral wordt gedreven door zorgen over zwakkere vraag in de Verenigde Staten en onzekerheid rond een economisch herstel in China. Bron: ABM Financial News

