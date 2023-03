Flow Traders draagt bestuurders voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders zal bij de aankomende jaarvergadering Karen Frank, Paul Hilgers en Delfin Rueda Arroyo voordragen als niet-uitvoerende bestuurders. Dat bleek uit de oproeping die het bedrijf dinsdag publiceerde. De termijn voor Roger Hodenius en Olivier Bisserier loopt af. Rudolf Ferscha wordt voorgedragen voor herbenoeming als niet-uitvoerend directeur. De 54-jarige Amerikaanse Karen Frank werkte onder andere voor het onderwijzerspensioenfonds van Ontario en als manager bij Barclays. De 54-jarige Duitser Paul Hilgers begon als optiehandelaar en werkte voor Optiver en Deutsche Börse. De 58-jarige Spanjaard Delfin Rueda Arroyo was CFO van NN Group. Bron: ABM Financial News

