Europese beurzen sluiten overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 1,5 procent tot 449,56 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,8 procent op 15.232,83 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,9 procent bij een stand van 7.141,57 punten. De Britse FTSE sloot 1,2 procent hoger op 7.637,11 punten.

De Europese handelsdag draaide vooral om de inflatiedata uit de Verenigde Staten. Het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verscheen, was al belangrijk voor de markt, maar is dat in het licht van een dreigende bankencrisis nog meer. Het bankendrama heeft er de afgelopen dagen voor gezorgd dat beleggers erop rekenen dat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit volgende week de rente slechts beperkt verhoogt, met maximaal 25 basispunten. Recent werd juist nog rekening gehouden met een renteverhoging van 50 basispunten.

De consumentenprijzen in de VS stegen in februari op jaarbasis conform de verwachting met 6,0 procent, na een inflatie van 6,4 procent in januari. Ook de kerninflatie kwam met 5,5 procent uit zoals de markt vooraf had voorspeld.

"De vraag is nu wat dit cijfer betekent voor de Fed bij het rentebesluit volgende week. Niets doen is geen optie, maar 50 basispunten oogt wat robuust, ook met het SVB-dossier in het achterhoofd. Met deze cijfers in de hand lijkt de Fed met een verhoging van 25 basispunten veilig genoeg te zitten", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Volgende richtpunt voor de markten in Europa is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Ondanks de bankenmalaise van de afgelopen dagen rekent de markt op een renteverhoging van 50 basispunten.

De euro/dollar handelde rond het slot in Amsterdam op 1,0717. WTI-olie werd 2 procent goedkoper. OPEC liet zijn verwachtingen voor de vraag naar olie onveranderd.

Bedrijfsnieuws

Europese bankaandelen wisten dinsdag overwegend te herstellen, na de verliezen van een dag eerder. De regionale banken in de VS die maandag flink terrein verloren koersen dinsdag fors hoger. In Europa steeg Deutsche Bank ruim 4 procent, ING 1,7 procent en BNP Paribas meer dan 3 procent. De Amsterdamse betaalspecialist Adyen steeg zo'n 4 procent.

Vastgoed was dinsdag ook in trek. Unibail-Rodamco-Westfield steeg zo'n 3 procent in Parijs en WDP 4,5 procent in Brussel.

Credit Suisse heeft dinsdag het jaarrapport over 2022 gepubliceerd en bevestigde daarin voorlopige resultaten die in februari al verschenen, maar meldde ook tekortkomingen in de interne controlesysteem, vooral op het vlak van risicobeheer. Het aandeel verloor rond een procent.

Volkswagen heeft in 2022 meer winst weten te boeken dan een jaar eerder en zal de komende jaren fors investeren in elektrische auto’s. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het groen.