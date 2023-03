HAL rondt overname IQIP af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft de overname afgerond van IQIP, een verhuurder van funderings- en installatie-apparatuur voor offshore windparken en de olie- en gasindustrie. Dat maakte het investeringsbedrijf dinsdagavond bekend. De overnamesom werd niet vermeld. IQIP is wereldwijd actief. Het bedrijf, gevestigd in Sliedrecht, boekte in 2022 een omzet van 102 miljoen euro. Het bedrijf telt ongeveer 300 medewerkers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.