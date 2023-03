Damrak opgelucht na weinig verrassende inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. Met een slotstand van 737,52 punten steeg de AEX 1,4 procent.

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verscheen, was al belangrijk voor de markt, maar is dat in het licht van een dreigende bankencrisis nog meer. Het bankendrama heeft er de afgelopen dagen voor gezorgd dat beleggers erop rekenen dat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit volgende week de rente slechts beperkt verhoogt, met maximaal 25 basispunten. Recent werd juist nog rekening gehouden met een renteverhoging van 50 basispunten.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in februari op jaarbasis conform de verwachting met 6,0 procent, na een inflatie van 6,4 procent in januari. Ook de kerninflatie kwam met 5,5 procent uit zoals de markt vooraf had voorspeld.

Onderliggend kent die kerninflatie nog wel een stevig struikelblok, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Als je de inflatie bij de diensten zonder de woningcomponent neemt, zie je die in februari dalen van 7,2 procent naar 6,9 procent en dat is nog altijd aan de maat. Dat betekent dat de Federal Reserve werk moet maken van minder vraag naar arbeid, om die loonstijging te matigen", aldus Marey.

"De vraag is nu wat dit cijfer betekent voor de Fed bij het rentebesluit volgende week. Niets doen is geen optie, maar 50 basispunten oogt wat robuust, ook met het SVB-dossier in het achterhoofd. Met deze cijfers in de hand lijkt de Fed met een verhoging van 25 basispunten veilig genoeg te zitten", aldus de marktanalist van Rabobank dinsdag.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 3,638 procent en de tweejarige variant op 4,33 procent. De obligatierentes lopen daarmee weer op ten opzichte van maandag.

De euro/dollar handelde rond het slot in Amsterdam op 1,0717. WTI-olie werd 2 procent goedkoper. OPEC liet zijn verwachtingen voor de vraag naar olie onveranderd.

Stijgers en dalers

In de AEX won koploper Adyen bijna 4 procent en Besi zo'n 3,5 procent. NN Group leverde ongeveer anderhalf procent in, terwijl hekkensluiter Randstad bijna 2 procent daalde. Verder waren de verliezen bescheiden.

WDP ging aan kop in de AMX, met een plus van meer dan 4,5 procent. Eurocommercial steeg 3,5 procent. Ook elders in Europa deden vastgoedaandelen goede zaken, nu de renteverwachtingen neerwaarts worden bijgesteld.



AMG en Basic-Fit wonnen 3,5 tot 4 procent. ASR Nederland leverde bijna 3 procent in en Flow Traders daalde licht.

Bij de kleine fondsen won TomTom ruim 6 procent en Brunel zelfs rond de 9 procent. Azerion en Ebusco leverden circa anderhalf tot 2 procent in. Pharming daalde een procent.

Het lokaal genoteerde MotorK won zo'n 16 procent, maar bij lage volumes.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het groen.