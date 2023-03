Meta schrapt nog eens 10.000 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Meta wil nog 10.000 extra arbeidsplaatsen schrappen. Dit meldde het moederbedrijf van onder meer Facebook dinsdag in een blog en in een melding bij toezichthouder SEC. In november werden er al meer dan 11.000 banen geschrapt, circa 13 procent van het toenmalige personeelsbestand. Meta focust op efficiency en kostenbesparingen. Het bedrijf zei verder circa 5.000 vacatures niet te zullen invullen. In het bij de SEC ingediende document liet Meta weten voor dit jaar te rekenen op 86 tot 92 miljard dollar aan kosten. Dat is beduidend lager dan de 89 tot 95 miljard dollar aan kosten waarop eerder werd gemikt. Naast een kleiner personeelsbestand werkt Meta ook aan een verlaging van andere kosten. Bron: ABM Financial News

