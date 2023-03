Beursblik: Amerikaanse inflatiecijfer stelt niet teleur

(ABM FN-Dow Jones) De ontwikkeling van het Amerikaanse prijspeil in februari leverde geen verrassing op, met een daling van zowel de inflatie als de kerninflatie, maar onderliggend kent de kerninflatie nog wel een stevig struikelblok. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

"Als je de inflatie bij de diensten zonder de woningcomponent neem, zie je die in februari dalen van 7,2 procent naar 6,9 procent en dat is nog altijd aan de maat. Dat betekent dat de Federal Reserve werk moet maken van minder vraag naar arbeid, om die loonstijging te matigen. De wooninflatie kwam uit op 8,1 procent tegen 7,9 procent in januari. Het gunstige aspect hier is dat de huren in kalmer vaarwater lijken te zijn terechtgekomen, waarmee op termijn de wooninflatie omlaag zou moeten gaan", aldus Marey.

De inflatie van de Verenigde Staten kwam in februari uit op 6,0 procent tegen 6,4 procent een maand eerder. Deze daling was conform verwachting. De kerninflatie daalde van 5,6 procent op jaarbasis naar 5,5 procent en ook dat was geen verrassing.

"De vraag is nu wat dit cijfer betekent voor de Fed bij het rentebesluit volgende week. Niets doen is geen optie, maar 50 basispunten oogt wat robuust, ook met het SVB-dossier in het achterhoofd. Met deze cijfers in de hand lijkt de Fed met een verhoging van 25 basispunten veilig genoeg te zitten", aldus de marktanalist van Rabobank dinsdag.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0734 na vanochtend rond 05.00 uur rond 1,07 doller te hebben genoteerd en rond het middaguur op 1,0715 dollar.