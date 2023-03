Wall Street klaar voor hogere start na inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, nadat belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten geen grote verrassingen bevatten. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,6 procent in het groen.

Maandag sloten de indexen in New York overwegend lager, na een volatiele handelsdag. Bankaandelen stonden daarbij flink onder druk. Niet alleen die van regionale banken, maar ook van zwaargewichten als Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs.

"De markt vreest dat nog meer banken zullen omvallen, maar de vraag is hoe waarschijnlijk dat is. Zeker nu de Amerikaanse overheid en de Fed hebben toegezegd garant te staan voor alle deposito’s, ook tegoeden boven het depositogarantiestelsel van 250.000 dollar", zei Justin Blekemolen van online broker Lynx.

"Dit soort ingrepen werken natuurlijk wel risicoverhogend en mogelijk zelfs inflationair. Met dalende rentes ligt inflatie eveneens op de loer", aldus de beleggingsspecialist.

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verscheen, was al belangrijk voor de markt, maar is dat in het licht van een dreigende bankencrisis nog meer. Het bankendrama heeft er de afgelopen dagen voor gezorgd dat beleggers erop rekenen dat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit volgende week mogelijk op de pauzeknop drukt of de rente slechts beperkt verhoogt. Recent werd juist nog rekening gehouden met een renteverhoging van 50 basispunten.

De verwachting was dat de Amerikaanse inflatie in februari is afgekoeld tot 6,0 procent op jaarbasis, van 6,4 procent in januari. De kerninflatie zou beperkt zijn afgenomen, van 5,6 tot 5,5 procent.

De inflatiecijfers kwamen conform de verwachting uit, wat de Fed mogelijk de ruimte geeft om volgende week niet al te agressief te zijn.

"De meeste handelaren zijn tevreden met de kerncijfers, die overeenkomen met de verwachtingen", aldus chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, die stelt dat de bankencrisis momenteel belangrijker is voor de markten, waardoor alsnog een volatiele handel kan worden verwacht.

Op macro-economisch vlak werd eerder vandaag al bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in februari licht is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 90,3 in januari naar 90,9 afgelopen maand.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 3,620 procent en de tweejarige variant op 4,38 procent. De obligatierentes lopen daarmee weer op ten opzichte van maandag.

De euro/dollar handelt na de inflatiecijfers op 1,0708. WTI-olie is 1,5 procent goedkoper. OPEC liet zijn verwachtingen voor de vraag naar olie onveranderd.

Bedrijfsnieuws

First Republic Bank en Western Alliance Bancorp gingen maandag hard onderuit. Dinsdag in de voorbeurshandel stijgt First Republic zo'n 60 procent en Western Alliance ruim 33 procent.

United Airlines rekent op een verlies in het eerste kwartaal van 2023 als gevolg van kosten die het bedrijf verwacht te maken door een mogelijke nieuwe cao, zo maakte de luchtvaartmaatschappij maandag nabeurs bekend. De outlook voor heel het jaar werd wel gehandhaafd. Ook de omzet in het eerste kwartaal komt vermoedelijk iets hoger uit dan eerder verwacht. Het aandeel gaat dinsdag wel een 5 procent lagere opening tegemoet.

Sectorgenoot Delta Air Lines meldde dinsdag dat het om een soortgelijke reden rekent op een verlies in het eerste kwartaal. De rest van de outlook bleef echter staan en het aandeel beweegt nauwelijks op het nieuws.

Softwarebedrijf GitLab kwam maandag nabeurs met een teleurstellende outlook. Het aandeel daalt voorbeurs 32 procent.

Apollo Global Management wil chemiebedrijf Univar Solutions overnemen voor 8,1 miljard dollar. Dit bevestigde Univar, nadat The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen de deal al aankondigde. Het aandeel Univar noteert dinsdag in de voorbeurshandel 14 procent hoger.

Slotstanden

De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent op 3.855,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 31.819,14 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 11.188,84 punten.