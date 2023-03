Apollo wil Univar overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apollo Global Management wil chemiebedrijf Univar Solutions overnemen voor 8,1 miljard dollar. Dit bevestigde Univar, nadat The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen de deal al aankondigde. De overnameprijs van 36,15 dollar per aandeel Univar is een premie van 16 procent ten opzichte van de slotkoers van 31,17 dollar op maandag. De transactie wordt vermoedelijk in de tweede helft van 2023 afgerond. Het aandeel Univar noteert dinsdag in de voorbeurshandel 14 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.