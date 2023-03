Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over februari, die vanmiddag worden gepubliceerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 443,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.044,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.024,18 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.530,40 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING vindt de zorgen over besmettingsgevaar als gevolg van de problemen bij SVB overtrokken. "De problemen bij een aantal regionale Amerikaanse banken zijn, zover we nu kunnen inschatten, vooral ontstaan door mismanagement, in combinatie met falend toezicht", zo stelde de expert van ING.

Wiersma ziet wel dat de vastgoedsector profiteert, nu de rentes flink dalen als gevolg van een vlucht naar veilige havens. "Of de ECB op aanstaande donderdag de beleidsrente met de eerder aangekondigde 50 basispunten zal verhogen is nu nog maar de vraag." Volgens ING wordt de kans op een verhoging met 50 basispunten door de markt ingeschat op circa 55 procent. Verder wordt de piek in de beleidsrente van de ECB nu op 3,28 procent in september ingeschat. Vorige week woensdag was dat nog 4 procent, zo merkte ING op.

Volgens analisten van SEB vinden de beurzen steun in de verwachting dat centrale banken, maar met name de Federal Reserve, wat minder hard op de rem zullen trappen. "De aangekondigde steunmaatregelen voor banken in de VS afgelopen week en de verwachting dat de Fed minder snel de rentes zal verhogen, leidt tot een stabilisering in het sentiment", aldus SEB.

Bij de prijsontwikkeling van de Verenigde Staten over februari wordt rekening gehouden met een inflatie op maandbasis van 0,4 procent tegen 0,5 procent in januari. De kerninflatie blijft naar verwachting stabiel op 0,4 procent. Op jaarbasis daalde de inflatie vermoedelijk van 6,4 procent in januari naar 6,0 procent. De kerninflatie gaat in de prognose op jaarbasis van 5,6 procent naar 5,5 procent.

Olie noteerde dinsdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het rood op 73,17 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 79,23 dollar werd betaald, een verlies van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0683 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,07830 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Credit Suisse heeft dinsdag het jaarrapport over 2022 gepubliceerd en bevestigde daarin voorlopige resultaten die in februari al verschenen, maar meldde ook tekortkomingen in de interne controlesysteem, vooral op het vlak van risicobeheer. De koers van het aandeel noteerde 4,8 procent lager.

Volkswagen heeft in 2022 meer winst weten te boeken dan een jaar eerder en zal de komende jaren fors investeren in elektrische auto’s. De koers van het aandeel Volkswagen noteerde 3,2 procent lager.

Novartis heeft toestemming gekregen voor een aparte handelslijn om mogelijk tot 16,5 miljard Zwitserse frank aan aandelen in te kopen, terwijl zijn lopende inkoopprogramma bijna is voltooid. Dit meldde Reuters maandag op basis van uitspraken van het farmabedrijf. De koiers van het aandeel Novartis noteerde 0,1 procent lager.

In Parijs liep de koers van het aandeel Société Générale met 1,6 procent terug, van Renault met 1,8 procent, van AXA met 1,6 procent en van Saint-Gobain met 2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won 2,2 procent en Thales 2,3 procent.

In Frankfurt ging de koers van het aandeel Porsche 2,9 procent lager. Het aandeel SAP was bij de koerswinsten een blikvanger met een koersplus van 2,1 procent, terwijl het aandeel MTU Aero Engines 1,9 procent in koers aandikte.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent op 3.855,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 31.819,14 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 11.188,84 punten.