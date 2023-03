Aandeelhouders Ajax benoemen Pier Eringa als voorzitter RvC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering zijn de aandeelhouders van Ajax dinsdag akkoord gegaan met de benoeming van Pier Eringa als commissaris. Dit werd na afloop van de aandeelhoudersvergadering van de beursgenoteerde voetbalclub in de Johan Cruijff ArenA bekend. De benoeming van Eringa geldt voor een periode van drie jaar en acht maanden, tot en met de jaarvergadering in november 2026. Eringa is de opvolger van Leen Meijaard als voorzitter van de raad van commissarissen, die vandaag formeel aftrad. Meijaard was lid van de RvC sinds 14 april 2016 en vanaf 16 november 2018 tevens voorzitter. Hij deelde bij de jaarvergadering van 11 november 2022 mee niet in aanmerking te willen komen voor een derde termijn. Bij de buitengewone aandeelhoudersvergadering werd ook PricewaterhouseCoopers Accountants als externe accountant voor het boekjaar 2023/2024 benoemd. PwC volgt daarmee Deloitte Accountants op, die de afgelopen jaren zorg heeft gedragen voor de controle van de jaarcijfers, aldus Ajax. Bron: ABM Financial News

